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Арахамія у Шустера публічно натякнув Разумкову на швидку відставку

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Обмін репліками стався 17 вересня Новина оновлена 17 вересня 2021, 22:50
Обмін репліками стався 17 вересня

Йшлося про можливості монобільшості в Раді.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" між главою фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давидом Арахамія і спікером ВР Дмитром Разумковим сталася перпалка. Разумков включався онлайн, оскільки знаходиться на лікарняному.

Трансляція ведеться на Ютуб-каналі проекту.

Глава ВР зазначив, що не боїться відставки і знає про те, що процедура проста. Також він зазначив, що тиском інші могли б назвати зміну охорони, але його це не турбує. За словами Разумкова він не допускав "свавілля" в парламенті і не допустить надалі.

На це Арахамія нагадав йому, що спікера не вибирають, а делегують монобільшістю і у фракції достатньо голосів, щоб посадити в крісло кого завгодно.

Нагадаємо, у глави ВР Разумкова і президента України Володимира Зеленського, до партії якого належить найбільша фракція "Слуга народу" в Раді, конфлікт, зокрема через закон по олігархам. За деякими джерелами Зеленський і Разумков навіть припинили спілкування.

Напередодні ефіру Шустера Арахамія побував на стадіоні, де дивився футбольний матч "Динамо-Бенефіка" разом з іншими впливовими людьми України, серед них і Ігор Коломойський у якого є своя група в парламенті.

Розмова між Коломойським і Арахамією на стадіоні
Розмова між Коломойським і Арахамією на стадіоні

Арахамія стверджує, що вони пожартували про закон про олігархів і не говорили про відставку Разумкова. Журналіст Михайло Ткач, в свою чергу, повідомляє, що згідно з інформацією з двох джерел, Арахамія домовлявся за голоси про відставку Разумкова.

Раніше "Телеграф" писав, що експерти оцінили шанс Разумкова втратити крісло через конфлікт з президентом.

Теги:
#Верховна Рада #Володимир Зеленський #Дмитро Разумков #Давид Арахамія
Обмін репліками стався 17 вересня
Україна
Арахамія у Шустера публічно натякнув Разумкову на швидку відставку
Дата публікації
Дата публікації
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Обмін репліками стався 17 вересня
Арахамія у Шустера публічно натякнув Разумкову на швидку відставку
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