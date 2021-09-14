Разумков в конфлікті із Зеленським може втратити крісло спікера Ради, — експерт

Політолог рекомендує Дмитру Разумкову не перегинати палицю в плані критики Банкової

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков, за даними джерел "Телеграфа", продовжує протистояння з Офісом президента, а саме, з Володимиром Зеленським. Про це, зокрема, свідчить і той факт, що спікер Ради всупереч "слугам народу" відправив у Венеціанську комісію законопроєкт про олігархів. На тлі неодноразових чуток про його ймовірну відставку, сам Разумков заявив, що процедура його усунення з посади не запущена.

Про те, чому розгорається конфлікт між Разумковим і Зеленським і до чого він може привести, "Телеграфу" розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Конфлікт, дійсно, є. А його загострення може призвести до втрати Разумковим крісла спікера, — говорить Андрій Золотарьов. — При цьому Дмитро — розумний хлопець, прекрасно розуміє, що без крісла він "обнуляється". Ресурс крісла — це його основний капітал. Можливо, команда, яка сформувалася навколо Разумкова (близько 20 депутатів, що обертаються навколо спікера) підштовхує його до відсторонення від президента, до демонстраційної фронди. Можливо, вони пов’язують свої перспективи з Разумковим і розраховують, що він стане наступним президентом. Але поки такі перспективи — не дуже, що демонструють ті ж соцопитування".

На думку експерта, Разумков явно переграє (не в сенсі перемагає, а в сенсі перегинає палицю з критикою). Як наслідок — відносини між ним і президентом стрімко погіршуються.

"В інтересах Разумкова — залишатися в кріслі спікера, але виглядати дещо іншим, ніж президент та його команда. Але не перегинати палицю, — пояснює Андрій Золотарьов. — А якщо він продовжить діяти в тому ж дусі, в жовтні-листопаді може статися загострення і розв’язка цього конфлікту. А саме — спроба зміщення Разумкова. Зараз команда президента до цього не готова. Розуміють, що голосів на це не вистачає. Але якщо питання постане руба, будуть діяти за принципом — бачу мету, не бачу перешкод".

Раніше Дмитро Разумков розкритикував заяву президента Володимира Зеленського про винесення на референдум питання про те, щоб побудувати "стіну" з окупованих Донбасом.

Також спікер зробив гострий випад на адресу позаштатного радника голови Офісу президента Олексія Арестовича — за його пропозицію про перейменування України.

Як повідомлялося раніше, Разумков уклав союз з мером Києва Віталієм Кличком, якого Офіс президента давно вже хоче змістити з цієї позиції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Разумков прокоментував чутки про те, що він мітить на президентський пост.