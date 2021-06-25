Разумков раскритиковал Зеленского за идею о референдуме по "стене" для Донбасса

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на пресс-конференции в пятницу, 25 июня, прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о вынесении на референдум вопроса о том, чтобы построить "стену" с оккупированным Донбассом.

По информации "Страны", Разумков заявил, что вопросы территориальной целостности страны нельзя выносить на референдум: мол, закон это запрещает. Кроме того, по словам Разумкова, референдум по "стене" обойдется Украине 2 млрд грн.

Также во время пресс-конференции спикер ВРУ отверг возможность досрочных выборов президента. Мол, если Зеленский сейчас объявит досрочные президентские выборы, он сам себе закроет путь к президентству.

К слову, критика решений президента спикером ВРУ происходит на фоне слухов о его возможном увольнении. Впрочем, по словам Разумкова, это всего лишь домыслы, и уходить из ВРУ он не собирается.

Напомним, на этой неделе вновь активизировались слухи о том, что в отставку могут уйти глава МВД Арсен Аваков и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.