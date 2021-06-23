Авакова и Разумкова могут снять с должностей после "битвы за подсчет голосов" - СМИ

На этой неделе вновь активизировались слухи о том, что в отставку могут уйти глава МВД Арсен Аваков и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Об этом со ссылкой сразу на несколько источников сообщает "Страна".

СМИ пишет о том, что Аваков и Разумков в последнее время показывают, что они не согласны с решениями власти.

Министр МВД якобы демонстрировал нейтралитет во время "битвы за подсчет голосов" на округе в Ивано-Франковской области, где, в итоге, победил "Слуга народа" Василий Вирастюк.

"После этого в Офисе президента и задумались крепко над тем, как поведет себя Аваков во время президентских выборов. Особенно с учетом того, как глава МВД во время выборов 2019 года фактически в открытую играл против тогдашнего президента Петра Порошенко", - пишет "Страна", добавляя, что Авакова и Разумкова пока "спасает" проблематичность сбора голосов в Раде.

Ранее мы писали о том, что отставка Арсена Авакова может произойти уже осенью. Каковы шансы на то, что министра-долгожителя, занимающего свой пост с 2014 года, уберут - в этом вопросе "Телеграф" разбирался с экспертами.