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В Украине заговорили о снятии Авакова: что из этого правда

В Украине заговорили о снятии Авакова: что из этого правда
07:09 Сегодня Телеграф Арсен Аваков (фото - nw.com.ua)

В СМИ вновь заговорили о возможной отставке главы МВД Арсена Авакова.  

Якобы это может произойти уже осенью. Каковы шансы на то, что министра-долгожителя, занимающего свой пост с 2014 года, уберут? Под каким предлогом и когда это могут сделать? Чем это может обернуться для Офиса президента? "Телеграф" разбирался в ситуации с экспертами.

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков считает, что министр внутренних дел сегодня выпадает из системы власти Владимира Зеленского.

"Но Аваков влиятелен настолько, что в спокойных политических обстоятельствах убрать его с должности возможно только, если он сам с этим согласится. И оговорит непубличные условия такого ухода - либо перехода на другую, менее значимую должность", - подчеркивает аналитик.

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А вот если в стране начнется серьезная политическая турбулентность, например, досрочные президентские и парламентские выборы, то в этой тотальной смене власти Авакова можно потерять практически безболезненно, отмечает Александр Кочетков.

"Уверен, что для Зеленского это будет дополнительным бонусом при принятии решения о досрочных выборах", - резюмирует политтехнолог.

Политический эксперт Денис Гороховский с сожалением отмечает, что в Украине сложилось порочная практика, когда министров зачастую назначают не по профессиональным качествам, а исходя из лояльности персоны и политических договоренностей. И, как следствие, их работу оценивают не с точки зрения эффективности на посту, а по совершенно другим критериям.

"Поэтому, несмотря на массу претензий к МВД, в том числе громким "глухарям", которые не расследуются годами, пассивности полиции в моментах, когда активисты нападают на журналистов, политической сегрегации преступников с делением на тех, кого можно задерживать, а кого нет и прочего, министру Авакову отставка реально не угрожала всё это время. К тому же, они выстроил очень жесткую вертикаль и подмял под себя ряд так называемых "уличных групп влияния", что позволяло ему выходить сухим из воды даже после самых громких скандалов. Собственно, Аваков создал себе имидж вечного и незаменимого на посту министра внутренних дел", - поясняет Денис Гороховский.

Поэтому он считает маловероятным, что Аваков может уйти в отставку этой осенью. А также – по причине того, что, при всех его недостатках, действующий глава МВД является тем самым сдерживающим фактором для условной "улицы".

"С другой стороны, Зеленского могут убедить, что отставка Авакова может сыграть в плюс в контексте рейтингов президента. А, учитывая, что Зеленский последнее время активно выстраивает собственную вертикаль, вполне вероятно, что он захочет подмять под себя и МВД, - размышляет Денис Гороховский. - Есть ли у Зеленского свой кандидат на пост министра? Уверен, что есть. И это не обязательно кто-то из правоохранительного блока. Ведь все помнят, что нынешний глава СБУ Баканов до прихода в ведомство никогда не был связан с аналогичными структурами, а являлся руководителем ООО "Студия Квартал-95". Но это не помешало ему возглавить очень непростое ведомство".

Отметим, что одним из громких "залетов" Авакова является расследование убийства Павла Шеремета. Ни по одному из задержанных (а затем отпущенных с разными мерами пресечения) нет убедительной доказательной базы, а тем более судебных приговоров.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Арсен Аваков, Владимир Зеленский, отставки, Денис Гороховский, Александр Кочетков.
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