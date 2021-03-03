Аваков наделал шуму в России своим заявлением о русском языке

Глава украинского Министерства внутренних дел Арсен Аваков отличился высказыванием о принадлежности русского языка Украине во время своего интервью журналисту Дмитрию Гордону. В свою очередь росСМИ подхватили и широко распространили фразу министра.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Ночной дозор".

Так, во время разговора с Дмитрием Гордоном, Аваков сообщил, что русский язык "не принадлежит России" и что он, как и русскоязычная культура по большей части принадлежат и Украине.

Видео с интервью:

Данное заявление очень быстро распространилось по российским новостным сайтам.

Стоит напомнить, что 2 марта глава МВД Арсен Аваков похвалил ситуацию с введением санкций против главы ОПЗЖ Виктора Медведчука.