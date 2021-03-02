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Аваков назвал ситуацию с санкциями против Медведчука "классной" и вспомнил о Порошенко

Аваков назвал ситуацию с санкциями против Медведчука "классной" и вспомнил о Порошенко
19:55 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков описал ситуацию с введением санкций против народного депутата Виктора Медведчука не иначе, как "классной", уточнив, что оснований вводить санкции против экс-президента Петра Порошенко, нет.

Об этом он заявил во время интервью Дмитрию Гордону.

"Ситуация классная, вы ж кайфуете? И мне это нравится. Ситуация такого рода санкций и защиты встала с самого начала войны. Но так считали тогда не все", - сказал министр.

В то же время, отвечая на вопрос о введении аналогичных ограничений и в отношении Порошенко, Аваков назвал его "внутренней политикой", отметив, что "не видел таких аргументов".

"Есть претензии к политику Порошенко – предъявите их в данном случае в судебном порядке. С защитой, с адвокатурой, с судебным процессом прозрачным, а Порошенко - не враг Украины. Порошенко – это наша внутренняя политика", - добавил Аваков, уточнив, что "это нормальный соревновательный процесс".

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что после введения санкций против лидера ОПЗЖ, по совместительству являющегося кумом президента РФ Владимира Путина, Виктора Медведчука, и его жены, ведущей Оксаны Марченко, их популярность в Украине заметно выросла.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Санкции, Петр Порошенко, Арсен Аваков, Виктор Медведчук.
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