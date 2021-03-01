Популярность Медведчука и Марченко в Google после санкций Зеленского выросла в разы

После введения санкций против лидера ОПЗЖ, по совместительству являющегося кумом президента РФ Владимира Путина, Виктора Медведчука, и его жены, ведущей Оксаны Марченко, их популярность в Украине заметно выросла.

Об этом можно судить по статистике поисковых запросов в Google за последний месяц.

В связи с введением санкций появилось сразу несколько теорий относительно истинных причин серьезного удара по Медведчуку и его медиахолдингу.

Одна из них гласит, что Зеленский специально поднимает популярность Медведчука и пророссийских сил. Подтверждения этой теории пока нет, но популярность кума Путина в плане поисковых запросов действительно серьезно выросла.

Как видно на графиках, после 19 февраля, когда решением СНБО были введены санкции, в Google резко подскочило число запросов по Медвдечуку и Марченко:

Как сообщал "Телеграф", санкции ввели на основании данных, что Медведчук и депутат от ОПЗЖ Тарас Козак с супругами владеют бизнесом в России, с которого финансируют боевиков на Донбассе.