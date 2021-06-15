Авакова могут уволить уже через несколько месяцев - СМИ

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков может вскоре лишиться поста министра.

Об этом пишет НВ со ссылкой на свои источники в "Слуге народа".

По их словам, Офис президента может дать ход прошлогоднему постановлению Рады. Если оно будет поддержано, то судьба Авакова может быть решена уже этой осенью.

Тем не менее, в "СН" пока нет консенсуса относительно того, как это можно реализовать.

"Похоже, президент уже почувствовал, что может и сам всем управлять", - сказал один из депутатов фракции.

По его словам, если это удастся, то Зеленский уберет последнюю преграду к превращению ОПУ в единоличный орган принятия решений в государстве.

Вместе с тем, близкий соратник президента сообщил, что решение об увольнении Авакова хоть и рассматривается, но окончательного решения по нему еще не принято.

Как сообщалось ранее, Зеленский рассказал, будет ли он распускать Раду.