Зеленский признался, собирается ли снова распускать Раду

Украинский президент Владимир Зеленский не видит смысла распускать Верховную раду и проводить досрочные выборы, поскольку стране нужна стабильность.

Таким мнением он поделился 15 июня на пресс-конференции "Украина 30".

По словам президента, на данный момент Украине нужна стабильность, и все процессы должны регулироваться на законодательном уровне.

Он уверен, что роспуск Рады не имеет смысла "с точки зрения стабильности". Зеленский считает, что если депутаты будут работать, все будет хорошо, а если нет, то не будет и смысла в Раде.

Отметим, что в апреле вице-спикером ВР Русланом Стефанчуком было отмечено, что у президента имеются все юридические основания распустить Раду, из-за того, что с декабря по январь парламент не собирался более 30 дней.

Напомним, что 15 июня Василий Вирастюк в Верховной Раде Украины принял присягу народного депутата.