Рейтинги трех популярнейших партий почти сравнялись: опрос КМИС (инфографика)

Электоральные симпатии украинцев относительно политических партий, которых они хотели бы видеть в Верховной Раде, сильно разделились: сразу три политсилы имеют примерно равный, с учетом погрешности, рейтинг, а в общем имеют высокие шансы пройти в парламент, если бы выборы состоялись в ближайшее время, сразу семь партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в конце мая – начале июня.

Социологи отмечают: "Сразу три партии имеют поддержку в пределах статистической погрешности, поэтому формально мы не можем однозначно определить, какая политическая сила возглавляет рейтинг и можем говорить, что есть три партии, которые имеют примерно одинаковую поддержку и лидируют на выборах".

Как видно на инфографике, этими партиями являются "Слуга народа" (15,3% всех респондентов и 17,7% среди тех, кто определился), "Евросолидарность" (соответственно, 13,3% и 15,4%) и "ОПЗЖ" (12 8% и 14,7%).

Близка к этим лидерам партия "Батькивщина" с показателями 12,1% и 13,9% (причем, рейтинг этой партии в пределах погрешности отличается от рейтинга партии "ЕС" и "ОПЗЖ", но в случае сравнения со "Слугой народа" последняя имеет статистически значимо более высокую поддержку).

Кроме этих политических сил набирают не менее 5% такие партии, как "Сила и честь" (соответственно, 6,9% и 8%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5,1% и 5,8%) и РПЛ ( 4,4% и 5%).

"Минимально отстают от проходного барьера партии "Наши" (4% и 4,6%) и "Партия Шария" (3,9% и 4,5%). Другие партии имеют низкую поддержку", - констатируют социологи.

КМИС методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) провел всеукраинский опрос общественного мнения 27 мая - 1 июня. Было на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

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