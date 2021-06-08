В тройке лидеров Зеленский, Порошенко и Тимошенко: как проголосовали бы украинцы на выборах президента (инфографика)

Действующий президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время имеет относительно наибольшую поддержку среди электората: если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее время, за него в первом туре проголосовал бы каждый пятый среди всех респондентов, или каждый четвертый среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в конце мая – начале июня.

Так, в случае участия в выборах действующий президент получил бы 21,8% среди всех респондентов, что составляет 27,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

На втором месте – пятый президент Украины, лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко, за которого проголосовали бы 11,7% среди всех респондентов и 14,6% среди тех, кто определился с выбором.

На третьем месте – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с показателями, соответственно, 9,5% и 11,9%.

Четвертое место делят с примерно одинаковой поддержкой лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко (7,6% и 9,5%) и сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко (7,3% и 9,2%). Стоит отметить, что еще в конце марта у Бойко были более высокие рейтинги.

Другие кандидаты имеют низкую поддержку:

КМИС методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) провел всеукраинский опрос общественного мнения 27 мая - 1 июня. Было на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

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