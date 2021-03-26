Рейтинги Зеленского и Бойко подросли: за кого бы сейчас проголосовали украинцы на выборах (инфографика)

Если бы в ближайшее время в Украине проходили выборы президента, первенство по количеству голосов бы набрал нынешний президент Владимир Зеленский.

Об этом говорится в исследовании 23-24 марта соцгруппы "Рейтинг".

Согласно предоставленным данным, в 24,7% граждан готовы отдать свой голос за Зеленского, в то время как в опросе 22-23 февраля только 23,1% были готовы сделать это.

На втором месте по количеству голосов расположился экс-президент Украины Петр Порошенко, за него готовы голосовать 13,9% граждан, хотя ранее (в феврале) 14,4% его поддерживали.

Третье место занял вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко с его 12,6% голосов, во время прошлого опроса данная цифра составила всего 11,3%.

На четвертом месте по количеству голосов лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, ее поддержали 11,8% украинцев, ранее поддерживали только 10,9%.

5-е место в рейтинге занял лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко с его 7,7% голосов избирателей, ранее за него отдали свой голос только 7,2%.

Последним в нашем списке стоит премьер-министр Украины Владимир Гройсман, его поддержали всего 5,2% граждан, хотя в опросе за февраль его подерживали 5,7%.

Стоит напомнить, что ранее социологическая группа "Рейтинг" рассказала, как коронавирус повлиял на продолжительность жизни в Украине.