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Рейтинги Зеленского резко вслетели: что не так со свежими соцопросами

Рейтинги Зеленского резко вслетели: что не так со свежими соцопросами
19:09 Сегодня Телеграф Владимир Зеленский

Социологическая группа "Рейтинг" 22-23 февраля провела свежий опрос электоральных симпатий украинцев. Так, лидерство действующего главы государства Владимира Зеленского и его большой отрыв от ближайшего преследователя – Петра Порошенко (23,1% против 14,4%), равно как лидирующие позиции партии "Слуга народа" (19,7%, тогда как у идущей на втором месте Европейской солидарности 16,2%) вызывает у экспертов недоверие.

Специально для "Телеграфа" эксперты прокомментировали озвученные рейтинги.

Заместитель директора Украинского института политики Кирилл Молчанов признался: «Лично у меня вызывает не скепсис, а ощущение заказного характера данные этого рейтинга. Три недели назад эта же соцслужба также давала в рейтинге первое место Зеленскому с 21,2%. Но вторым тогда шел Бойко с 17,1%, а Порошенко с 16,4% был только третьим. Сейчас Бойко вдруг «упал» на 6%. Что в принципе невозможно, потому что он ничего за эти три недели не делал токсичного, не участвовал ни в каких скандалах», - отмечает Кирилл Молчанов.

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Рейтинг партий, по его совам, и вовсе выглядит натянутым.

«Если три недели назад исследование этой же конторы показывало, что у ОПЗЖ - 18,9%, у «Слуги народа» - 18,6%, а у «Евросолидарности» - 15,2%, то сейчас вдруг «слуги» набирают 19,7%, ЕС - 16,2%, а ОПЗЖ - 14,2%. Невозможны такие скачки за столь короткое время. Даже если принять во внимание аргументацию касательно санкций против каналов, связанных с ОПЗЖ. Рейтинги не могут так кардинально меняться за столь короткое время, - подчеркивает Кирилл Молчанов. – Очень похоже на то, что видим манипуляции со стороны Офиса президента. Возможно, там договорил с соцслужбами, чтобы те занижали рейтинги оппонентов, демонстрируя, что Зеленский сохраняет пальму первенства, пусть и с невысокими, по сравнению с 73% на выборах, 23%. Думаю, мы и далее увидим заказную социологию, которая ничего общего с объективной реальностью не имеет».

За кого бы проголосовали украинцы на выборах в Верховную Раду - рейтинги на 24.02.2021

Политический эксперт Светлана Кушнир поясняет излишне позитивные оценки Зеленскому и «Слуге народа» в новом исследовании тем, что группа «Рейтинг» давно стала штатной службой - и ради спокойствия гаранта иногда так ставит вопросы и составляет опросник, чтобы «правильные» ответы получались сами собой.

«Верить ли таким опросам — это выбор каждого. Думаю, украинцы не глупые и прекрасно осознают всё, когда приходится открывать прохудившиеся кошельки. Но даже такой «натянутый» рейтинг демонстрирует, что легитимность президента тает, а о партии «Слуга народа» вообще печально говорить. Думаю, что платежки, провал по вакцине, многое другое покажут запрос общества на перемены. Социологи фиксируют запрос власти. А жизнь фиксирует запрос общества. И этот запрос всё более очевиден – кардинальные перемены, возможно, с перевыборами всех и вся», - резюмирует Светлана Кушнир.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "Слуге народа" всерьез рассматривают сценарий создания коалиции в Верховной Раде. Одним из возможных союзников Зеленского в этом деле может стать Юлия Тимошенко.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Верховная Рада, Украина, Рейтинг, Рейтинги, Светлана Кушнир, Кирилл Молчанов, Кирилл Молчанов.
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