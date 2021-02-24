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Треть украинцев даже не знают, кто такие Разумков и Шмыгаль: свежий рейтинг

Треть украинцев даже не знают, кто такие Разумков и Шмыгаль: свежий рейтинг
Обновлено 12:47 Сегодня Телеграф "Украинская правда"

Рейтинг доверия к политикам, как и президентский рейтинг, возглавляет действующий глава государства Владимир Зеленский, при этом спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вообще не знают около трети украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 22-23 февраля.

Так, Зеленскому доверяют 44% опрошенных, не доверяют - 54%. По сравнению с январем уровень доверия к нему вырос с 37 до 44%.

"Разумкову доверяют 29% и не доверяют - 33%, еще 32% не знают его", - отмечают социологи.

Лидеру "Батьківщини" Юлии Тимошенко доверяют 26%, не доверяют - 72%.

Пятому президенту Украины, лидеру "Європейської солідарності" Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют - 74%.

Нардепу от ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют - 60%, не знают его - 13%.

"Шмыгалю доверяют 14%, не доверяют - 52%, почти треть не слышали о таком", - отмечают социологи.

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Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 23,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

  • За Порошенко проголосовали бы 14,4%;
  • Бойко - 11,3%;
  • Тимошенко - 10,9%;
  • Лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко поддерживают 7,2%;
  • Экс-премьера, лидера партии "Українська стратегія Гройсмана" Владимира Гройсмана - 5,7%;
  • Разумкова - 5,3%.

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В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" - 19,7% среди тех, кто определился и намерен проголосовать.

  • партия "Європейська солідарність" - 16,2%;
  • партия "Оппозиционная платформа - За життя" - 14,2%;
  • партия "Батьківщина" - 12,0%,
  • партия "Українська стратегія Гройсмана" - 5,1%.

Также близки к преодолению пятипроцентного проходного барьера в Верховную Раду Радикальная партия Олега Ляшко - 4,9% и партия "Сила и честь" - 4,4%.

Остальные партии набирают меньше 4% голосов избирателей.

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Рейтинг, Опрос, Доверие, Выборы в Раду, Президентский рейтинг.
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