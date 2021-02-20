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Разброд и шатание продолжатся, но грядет новая коалиция: прогноз "Телеграфа" на будущее Рады

Разброд и шатание продолжатся, но грядет новая коалиция: прогноз "Телеграфа" на будущее Рады
06:27 Сегодня Телеграф

Отношения во фракции "Слуга народа" трещат по швам, поскольку президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе фракции Давиду Арахамии все сложнее принуждать депутатов принимать нужные решения. В то же время, возможно возникновение новой коалиции.

Об этом говорится в материале "Телеграфа".

Так, в "Слуге народа" нет монобольшинства, и это факт. Об этом можно судить, исходя из того, что Зеленский, Арахамия и другие открытыми угрозами требуют давить на кнопки в нужный момент, но эта тема уже не срабатывает так надежно, как ранее.

В свою очередь, можно отметить два показательных момента: как быстро фракция "слуг" "слила" Александра Дубинского и как нардепы от президентской партии держатся за свои кресла.

Очевидно, каждый из них понимает, что далеко не все смогут повторно заехать под купол, потому нужно "властвовать" именно сейчас. Разброд и шатание во фракции продолжатся, вероятно, будет создана ситуативная коалиция с нетоксичными группами депутатов.

В то же время, в новой коалиции есть один момент - владелец миноритарного пакета акций может слишком много захотеть. Кресло премьера, например.

Учитывая все вышеизложенные факты, скорее всего никаких досрочных выборов в Раду в ближайшие полгода объявлено не будет. При этом, вероятное обострение на фронте может помочь Зеленскому объединить украинцев на фоне реальной угрозы со стороны РФ.

Подробнее по теме читайте в статье "Телеграфа": Зеленский угрожает "слугам", а у Разумкова появился козырь: ждать ли перевыборов.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Владимир Зеленский, Слуга народа.
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