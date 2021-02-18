Зеленский угрожает "слугам", а у Разумкова появился козырь: ждать ли перевыборов

Украинское политическое сообщество время от времени вздрагивает от различных слухов, которые сулят нам невероятные перемены. То говорят о возможной смене премьера, то всерьез обсуждают создание новой коалиции и даже перевыборы в Верховную Раду.

Но что происходит на самом деле? Давайте разбираться.

Владимир Зеленский

Позиция президента Украины по ключевым вопросам за последние полтора года сильно изменилась. Еще казалось бы вчера он говорил о том, что увидел желание мира в глазах Владимира Путина и всячески избегал упоминаний России в контексте Донбасса, как уже сегодня не скрывает, кто стоит за войной на восточных рубежах, закрывает каналы Виктора Медведчука и всячески пытается подать сигналы Вашингтону о готовности партнерства на практически любых условиях.

О чем это говорит? Зеленский повзрослел. Очевидно, до уровня оксакалов украинской политической жизни ему еще далеко, но основные вещи ему таки удалось понять. Например, что достичь мира на условиях Киева ему вряд ли удастся, а потому конфликт на Донбассе нужно замораживать любой ценой. Что "новый друг" лучше, чем попытки подружиться с врагом. Тут речь не только про Джо Байдена, но и, например, про нового президента Молдовы Майю Санду или Реджепа Тайипа Эрдогана. При удачной совпадении момента Украина может договориться с Турцией для противостояния Кремлю. Во всяком случае, такой сценарий стоит рассматривать.

Закрадывается впечатление, что свои всемогущие позиции теряет глава Офиса президента Андрей Ермак. Чего только стоит тот факт, что о введении санкций против нардепа Тараса Козака (ОПЗЖ) и закрытии телеканалов Zik, NewsOne, 112 Украина Ермак якобы узнал всего за полчаса до принятия президентского решения.

Дмитрий Разумков

Спикер парламента недвусмысленно окончательно ушел от команды президента. Опытный политтехнолог понимает, что с дальнейшим падением рейтинга Зеленский не факт, что сможет во второй раз сесть в кресло президента. Во всяком случае, до следующих выборов осталось чуть более трех лет и за это время скандалы, дорожающая коммуналка и прочие насущные проблемы собьют позиции главы государства.

Разумков же старается оставаться центричным, выступать за все хорошее и против всего плохого. Должность ему это позволяет. Председтель Верховной Рады может смело комментировать и тарифы, и низкие заработные платы, даже предлагая какие-то варианты решения проблемы. При этом, если вдруг тот или иной законопроект не будет принят, можно кивать в сторону парламентариев и в частности монобольшинства (подмывая тем самым рейтинг Зеленского). Беспроигрышная игра.

Спикер держит безопасную дистанцию ото всех политсил, не скатываясь в симпатии к "слугам" и не притесняя другие фракции, что обеспечивает ему надеждые позиции в Раде. Проще говоря, при всем желании Зеленского снять Разумкова не получится, в премьеры тоже не пойдет, поскольку ему это просто не нужно. Спикер вполне может идти по пути нардепа Вадима Рабиновича - периодически комментировать положение дел в стране, критически высказываясь и играя на настроениях общества. От этого он ничего не потеряет, а в глазах избирателя станет не просто "умным", но и понимающим проблемы, практически "своим".

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины - абсолютно технический человек. Ни о каких политических амбициях речь не идет. Все провалы в экономике, очевидно, свалят на него и "уйдут", когда придет время. Можно допустить, что это произойдет в ближайшие 2-3 месяца, когда вакцинация от коронавируса провалится, а под предлогом борьбы с COVID-19 будут вводится новые ограничения, карантины и так далее.

"Слуги народа"

Монобольшитсва нет - это факт. Зеленский, Арахамия и другие открытыми угрозами требуют давить на кнопки в нужный момент, но эта тема уже не срабатывает так надежно, как ранее. Лоскутное одеяло, которое получилось после парламентских выборов, трещит по швам.

Показательными вижу два момента: как быстро фракция "слуг" "слила" Александра Дубинского и как нардепы от президентской партии держатся за свои кресла. Очевидно, каждый из них понимает, что далеко не все смогут повторно заехать под купол, потому нужно "властвовать" именно сейчас. Разброд и шатание во фракции продолжатся, вероятно, будет создана ситуативная коалиция с нетоксичными группами депутатов.

В новой коалиции есть один момент - владелец миноритарного пакета акций может слишком много захотеть. Кресло премьера, например.

Прогноз

Никаких досрочных выборов в Раду в ближайшие полгода объявлено не будет. Вероятное обострение на фронте может помочь президенту объединить украинцев на фоне реальной угрозы со стороны России. И даже ненадолго забыть о насущных бытовых проблемах. Вероятно, Кабмин Шмыгаля отправят в отставку, а вот кто займет его место - пока под вопросом.