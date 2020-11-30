Скачать
Понедельник, 30.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Сын завуча в частной школе чашкой разбил девочке голову, но виноватой сделали пострадавшую: подробности резонансной истории
Сын завуча в частной школе чашкой разбил девочке голову, но виноватой сделали пострадавшую: подробности резонансной истории
Ситуация ухудшается: одесских школьников переводят на дистанционное обучение
Ситуация ухудшается: одесских школьников переводят на дистанционное обучение
"Победительницей себя не называю": Юлия Санина рассказала, что сделает с кубком от Санты Димопулос
"Победительницей себя не называю": Юлия Санина рассказала, что сделает с кубком от Санты Димопулос
Анна Панова: прямо перед родами объявили карантин - это было очень страшно, мне казалось - коронавирус повсюду
Анна Панова: прямо перед родами объявили карантин - это было очень страшно, мне казалось - коронавирус повсюду

Санду хочет заменить путинских миротворцев в Приднестровье

Санду хочет заменить путинских миротворцев в Приднестровье
Обновлено 14:14 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новоизбранный президент Молдавии Майя Санду заявляет о необходимости вывода с территории Приднестровья российских военных вместе с оружием, которое они охраняют на складах.

Об этом сообщает "РБК".

"Российская сторона говорит, что оперативная группа российских войск (ОГРВ) здесь охраняет склады боеприпасов. Но нет никаких двухсторонних договоренностей по поводу ОГРВ и по поводу складов вооружений. Для нас большая проблема то, что там эти склады вооружений. Это опасно. Это вооружение нужно вывозить. И ОГРВ нужно вывести. Молдавская сторона всегда это говорила, при всех правительствах, при всех президентах", - комментирует ситуацию Майя Санду в интервью "РБК".

Отмечается, что речь идет о оставшихся после распада СССР. 

К слову, в селе Колбасна хранится свыше 20 тыс. т боеприпасов. Их охраняют, не менее чем тысяча российских солдат.

Что касается "российских миротворцев есть соглашение 1992 года. Мы считаем, что сейчас нет угрозы возобновления военных действий на нашей территории. И мы считаем, что эту миссию нужно преобразовать в миссию гражданских наблюдателей, которая была бы при ОБСЕ, - сообщает президент Майя Санду.

Санду считает, что должно состояться полное выведение войск с территории Молдавии.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила: "Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы". Благодаря российскому присутствию в Приднестровье уже 25 лет не идут боевые действия и сохраняется стабильность", - ответила Захарова.

Напомним, экс-советник Путина Андрей Илларионов, считает что российские войска рано или поздно уйдут из оккупированного Крыма, Донбасса, Южной Осетии и Абхазии, они будут выведены из Приднестровья и это может закончиться для РФ потерей части своих регионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Приднестровье, Российские войска, Майя Санду.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин хочет убрать Лукашенко: кого Кремль видит лидером Беларуси
02 Ученые выдвинули новую версию о появлении коронавируса
03 Двух победителей не бывает: организаторов «Танців з зірками» обвинили в нечестности
04 Планы правительства ввести "интеллектуальный" локдаун наделали шуму в сети
05 Дубинский назвал дату введения локдауна в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Не хватает Богдана и Гончарука: бывшие члены команды Зеленского собрались бороться с кризисами в Украине
Не хватает Богдана и Гончарука: бывшие члены команды Зеленского собрались бороться с кризисами в Украине
Бюджет Украины на 2021 год: названы сроки рассмотрения документа
Бюджет Украины на 2021 год: названы сроки рассмотрения документа
Снимали «крутое» видео: в Бердянске подростки облили спиртом и подожгли друга
Снимали «крутое» видео: в Бердянске подростки облили спиртом и подожгли друга
Синоптик рассказала, кого погода порадует снегом в первый день зимы
Синоптик рассказала, кого погода порадует снегом в первый день зимы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь