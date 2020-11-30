Санду хочет заменить путинских миротворцев в Приднестровье

Новоизбранный президент Молдавии Майя Санду заявляет о необходимости вывода с территории Приднестровья российских военных вместе с оружием, которое они охраняют на складах.

Об этом сообщает "РБК".

"Российская сторона говорит, что оперативная группа российских войск (ОГРВ) здесь охраняет склады боеприпасов. Но нет никаких двухсторонних договоренностей по поводу ОГРВ и по поводу складов вооружений. Для нас большая проблема то, что там эти склады вооружений. Это опасно. Это вооружение нужно вывозить. И ОГРВ нужно вывести. Молдавская сторона всегда это говорила, при всех правительствах, при всех президентах", - комментирует ситуацию Майя Санду в интервью "РБК".

Отмечается, что речь идет о оставшихся после распада СССР.

К слову, в селе Колбасна хранится свыше 20 тыс. т боеприпасов. Их охраняют, не менее чем тысяча российских солдат.

Что касается "российских миротворцев есть соглашение 1992 года. Мы считаем, что сейчас нет угрозы возобновления военных действий на нашей территории. И мы считаем, что эту миссию нужно преобразовать в миссию гражданских наблюдателей, которая была бы при ОБСЕ, - сообщает президент Майя Санду.

Санду считает, что должно состояться полное выведение войск с территории Молдавии.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила: "Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы". Благодаря российскому присутствию в Приднестровье уже 25 лет не идут боевые действия и сохраняется стабильность", - ответила Захарова.

Напомним, экс-советник Путина Андрей Илларионов, считает что российские войска рано или поздно уйдут из оккупированного Крыма, Донбасса, Южной Осетии и Абхазии, они будут выведены из Приднестровья и это может закончиться для РФ потерей части своих регионов.