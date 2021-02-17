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Электоральный вопрос: как отразится история с Шарием и каналами Медведчука на рейтинге Зеленского

Электоральный вопрос: как отразится история с Шарием и каналами Медведчука на рейтинге Зеленского
Обновлено 15:07 Сегодня Телеграф

Вслед за введением указом президента Украины Владимира Зеленского санкций против каналов Козака-Медведчука, нанесен удар по пророссийскому блогеру, гражданину Украины Анатолию Шарию. Служба безопасности Украины объявила ему 16 февраля о подозрении, уверяя, что находящийся за границей Шарий с помощью своих публикаций и YouTube-канала наносил вред национальной безопасности Украины. Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что происходящее точно не ослабит позиции Зеленского. И призывает не останавливаться.

"Те, кто готов голосовать за ОПЗЖ и партию Шария – уже сделали это на местных выборах. И сторонники Медведчука и Шария априори не будут голосовать за Зеленского и его партию. Тем более теперь, после санкционных действий, направленных против этих персон. А вот те, кто не поддерживает ОПЗЖ и Шария, но не поддержал ранее "Слугу народа", могут теперь перетечь к Зеленскому. Рейтинг которого, судя по исследованиям, проведенным после закрытия каналов Козака-Медведчука, чуть подрос", – отмечает Виталий Бала.

Впрочем, даже сторонники пророссийских партий после запрета пула телеканалов Медведчука и возможного закрытия ютуб-канала Шария, могут перетечь к "слугам" или другие неявно правые политпроекты.

"Не имея возможности донести пропаганду "русского мира", исповедующие эти взгляды политтечения теряют влияния на избирателя. Электорат растекается по другим партиям. Как случилось после запрета КПУ, – поясняет политолог. – Если Зеленский будет действовать по Шарию в том же ключе, то сейчас это может быть использовано, чтобы запретить деятельность партии Шария. С моей точки зрения, поддержка Зеленского от этого точно не уменьшится".

По словам Виталия Балы, есть еще ряд телеканалов, интернет-изданий, который так или иначе ставят под сомнение территориальную целостность Украины, российскую агрессию против Украины. И с ними тоже нужно что-то делать.

"Еще с 2015 года я говорю, что нам нужен закон об антиукраинской деятельности. Потому что сейчас все удары по российским и пророссийским пропагандистам выставляются ими как "политические преследования" и "наступление на свободу слова". Они не могли бы этим прикрываться, если бы был закон, с четко прописанными критериями антиукраинской деятельности, с перечнем соответствующих санкций, включая не только административную, но и уголовную ответственность. Думаю, ситуация с каналами Медведчука, с Шарием актуализирует этот вопрос", – резюмирует Виталий Бала.

Напомним, что сообщение СБУ об объявлении подозрения в совершении преступлений пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию вызвало бурную реакцию в соцсетях. Тем временем Анатолия Шария вызвали на допрос в СБУ 22 февраля.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

СБУ, Владимир Зеленский, Анатолий Шарий, Рейтинг Зеленского, каналы Медведчука.
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