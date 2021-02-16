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Кто такой Шарий и почему СБУ подозревает его в госизмене

Кто такой Шарий и почему СБУ подозревает его в госизмене
Обновлено 21:47 Сегодня Телеграф

Служба безопасности Украины объявила о подозрении известному медийному работнику Анатолию Шарию. Следователи СБУ будут доказывать, что пророссийский блогер с помощью своих публикаций и YouTube-канала наносил вред национальной безопасности Украины.

Кроме того, в СБУ уверены, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Что он натворил?

Сейчас против Шария начали уголовные производства по ч. 1 ст. 111 - Государственная измена и ч. 1 ст. 161 - "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

В СБУ ссылаются на экспертные исследования с помощью которых установлено, что блогер в своих эфирах и выступлениях разжигал национальную, расовую или религиозную вражду и ненависть, унижал национальную честь и достоинство и тому подобное.

подозрение Шарию 

В публикации СБУ также речь идет о том, что "пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипуляционную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Востоке страны".

подозрение Шарию 2 

Сейчас ознакомиться с его выпадами в сторону Украины можно на любом телеканале, который связывают с Виктором Медведчуком или посмотреть РосСМИ: "Россия 24", "Россия 1", телеканал Министерства обороны РФ "Звезда" и другие.

подозрение Шарию 4 

Кроме того, следствие учло многократные обращения и заявления от "украинских граждан и организаций о возможной антиукраинской деятельности блогера на основании распространяемых им материалов в сети интернет и выступлений в российских СМИ".

Кто такой этот Шарий?

С 2012 года с помощью ряда мультимедийных инструментов (социальные сети, YouTube-каналы, мессенджеры и т.д.) и российских средств массовой информации Анатолий Шарий вел агрессивную пророссийскую политику, что впоследствии помогало стране-агрессору в ее информационных атаках во время гибридной войны.

Есть ряд доказательств, связывающих Анатолия Шария напрямую и косвенно с Россией. Его до сих пор не арестовали, потому что он не проживает на территории Украины уже 9 лет. Он покинул страну в марте 2012 года и попросил убежище в Литве. Шарий проходил по двум делам - покушение на убийство и педофилия. В 2019-2020 годах его официально сняли с розыска без объяснения причин.

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На протяжении своей блогерской деятельности он постоянно оказывался в эпицентре скандалов. Несколько громких из них - это благодарность от Майка Тайсона и Ника Вуйчича лично Шарию. Но видео с пожеланиями "всего наилучшего" Анатолий заказывал на ресурсе Cameo, где селебрити могут поблагодарить хоть черта. Тайсон обошелся тогда ему в 500, а Вуйчич в 149 долларов.

Шарий якобы выиграл суд против издания "Украинская правда". Он добился опровержения информации о себе и взыскания судебного иска с ООО "Информационное агентство "Украинская правда". Но к известному украинскому изданию общество с ограниченной ответственностью никакого отношения не имеет. Владельцем издания "УП" является ООО "Украинская правда".

Также Шария ловили на денежных махинациях. По информации блогера Сергея Иванова, партия Шария имеет отношение к отмыванию денег через благотворительность. Еще организация блогера Анатолия была замечена в связях с российскими и немецкими неонацистскими организациями, а также с боевиками "ЛНР" и "ДНР".

 

Одним из последних его громких дел стало приобретение виллы на побережье Балеарского моря за 1 млн долл. США. Этот дом находится в испанской Каталонии в нескольких десятках километров от Барселоны. Эту недвижимость Шарий не декларировал. А раскопало ее "Слідство.Інфо". Комментарии этому изданию блогер так и не предоставил.

"Из испанского документа непонятно, как Анатолий Шарий стал владельцем виллы: купил или получил на каких-то других условиях. Также указана цена объекта", - пишет издание.

Кроме того, журналисты-расследователи “Наші гроші з Денисом Бігусом” установили, что через организацию "Партия Шария" проходит много "черных денег". А официальные доходы этого "предприятия" намного ниже остальных средств, которые проходят возле и через "политическую организацию" пропаганда-блогера.

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Украина, СБУ, Госизмена, Шарий.
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