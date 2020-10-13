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СБУ проводит 24 обыска: Шарий выругался из-за расследования Бигуса

СБУ проводит 24 обыска: Шарий выругался из-за расследования Бигуса
16:41 Сегодня Телеграф Фото: twitter-Анатолий Шарий
Шарий гневно высказался из-за расследования его деятельности.

В своем сюжете накануне украинский журналист Денис Бигус обнародовал результаты масштабного расследования деятельности блогера Анатолия Шария. На данный момент СБУ ведут масштабные обыски. 

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Лещенко тут".

По предварительной информации Компания БРСМ-Нафта может быть связана с незаконным финансированием пророссийского проекта "партия Шария".

Сейчас проводятся 24 обыска, в которых учавствуют 30 оперативников СБУ.

Цель спецоперации - выявить источники незаконного финансирования полит-проекта, сообщили в ведомстве.

В свою очередь Шарий отреагировал довольно яростным высказыванием в своем Телеграме.

Также он спросил "шо там Свинарчуки" и президент.

Игорь Гладковский, сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее имели фамилию Свинарчук), вместе с подельниками через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Попали в скандал из-за расследований Bihus.Info в 2019 году.

Читайте также в материале "Телеграф": Шарий попал в скандал из-за своей виллы в Испании.

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СБУ, Анатолий Шарий, Денис Бигус.

Автор:

Телеграф
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