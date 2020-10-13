Скачать
Вторник, 13.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Главные новости дня: интервью Зеленского ВВС, нападение на Саакашвили и расстрел автобуса в России
Главные новости дня: интервью Зеленского ВВС, нападение на Саакашвили и расстрел автобуса в России
В России расстреляли автобус: много погибших
В России расстреляли автобус: много погибших
Украина - Испания: где и когда смотреть матч Лиги наций
Украина - Испания: где и когда смотреть матч Лиги наций
7 способов похудеть во время сна: полезные лайфхаки
7 способов похудеть во время сна: полезные лайфхаки

Бигус выпустил масштабное расследование про Шария и его "спонсоров" (видео)

Бигус выпустил масштабное расследование про Шария и его "спонсоров" (видео)
00:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Украинский журналист Денис Бигус обнародовал результаты масштабного журналистского расследования деятельности блогера Анатолия Шария.

"Мы получили доступ к нескольким финансовым чатам партии Шария масштабами в год, там реальные финансовые отчеты, реальные расходы, реальные спонсоры, реальные схемы", - рассказал Бигус, начиная сюжет. 

Он отмечает, что схемы хоть и реальные, но не уникальные. 

"И отдельное удовольствие - реальные прайсы на телеэкспертов, которые рассказывают вам о крутости Шария. Это один из главных расходов, кстати", - добавил он. 

Расследование журналистов bihus.info о деятельности Анатолия Шария: 

Сам Шарий после публикации материала сообщил у себя в Телеграм, что подает в суд на Bihus.info. 

"Мы украинским судом не ограничимся", - написал он, назвав расследование "нарисованной чепухой". 

Анатолий Шарий - блогер, журналист и предприниматель. Продвигает пророссийскую риторику. 

В сети заметили, что во время подготовки к местным выборам, которые состоятся 25 октября 2020 года, в агитационных материалах его партии заметили изображение Украины без Крыма. 

"Интересно. Партия Шария полагает, что если они не обозначают Крым на карте, это нереально приятно для электората", - написал в Фейсбук журналист Илья Колдомасов, прикрепив к посту соответствующее изображение. 

В 2019 году стал лидером "Партии Шария". 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Анатолий Шарий, Денис Бигус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нардепы от "Слуги народа" перессорились в Facebook из-за путинской вакцины от COVID-19: грозятся дойти до суда
02 Смерть от спагеттификации: астрономы зафиксировали последние мгновения звезды, поглощенной черной дырой
03 Прекрасная Кейт: жена принца Уильяма продемонстрировала изысканный образ в новом видео
04 В Одессе со скандалом уволили учительницу, публично унизившую ученицу из-за украинского языка
05 Грузия может без войны вернуть Абхазию: журналистка рассказала об уникальном шансе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Появилось видео нападения на Саакашвили
Появилось видео нападения на Саакашвили
В Карабахе идут ожесточенные бои за Гадрут: что это за город и где он на карте
В Карабахе идут ожесточенные бои за Гадрут: что это за город и где он на карте
Рябошапка публично назвал Зеленского &quot;вруном&quot;
Рябошапка публично назвал Зеленского "вруном"
День защитника Украины: когда отмечают праздник и будет ли он выходным
День защитника Украины: когда отмечают праздник и будет ли он выходным
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь