Бигус выпустил масштабное расследование про Шария и его "спонсоров" (видео)

Украинский журналист Денис Бигус обнародовал результаты масштабного журналистского расследования деятельности блогера Анатолия Шария.

"Мы получили доступ к нескольким финансовым чатам партии Шария масштабами в год, там реальные финансовые отчеты, реальные расходы, реальные спонсоры, реальные схемы", - рассказал Бигус, начиная сюжет.

Он отмечает, что схемы хоть и реальные, но не уникальные.

"И отдельное удовольствие - реальные прайсы на телеэкспертов, которые рассказывают вам о крутости Шария. Это один из главных расходов, кстати", - добавил он.

Расследование журналистов bihus.info о деятельности Анатолия Шария:

Сам Шарий после публикации материала сообщил у себя в Телеграм, что подает в суд на Bihus.info.

"Мы украинским судом не ограничимся", - написал он, назвав расследование "нарисованной чепухой".

Анатолий Шарий - блогер, журналист и предприниматель. Продвигает пророссийскую риторику.

В сети заметили, что во время подготовки к местным выборам, которые состоятся 25 октября 2020 года, в агитационных материалах его партии заметили изображение Украины без Крыма.

"Интересно. Партия Шария полагает, что если они не обозначают Крым на карте, это нереально приятно для электората", - написал в Фейсбук журналист Илья Колдомасов, прикрепив к посту соответствующее изображение.

В 2019 году стал лидером "Партии Шария".