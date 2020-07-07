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СМИ: Шарий владеет виллой в Испании

СМИ: Шарий владеет виллой в Испании
23:48 Вт, 7 Июль 2020 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер
Скандальный блогер Анатолий Шарий около года владеет виллой стоимостью около миллиона евро в живописном каталонском городке Рода-де-Бара. Как сообщает издание Слидство.Инфо, в августе 2019 года Шарий стал владельцем дома площадью 230 квадратных метров на берегу моря в Испании.

Как свидетельствует испанский имущественный реестр дом состоит из основного жилого этажа на 161 кв.м и подвального помещения на 69 кв.м. Вокруг дома есть сад площадью в 5,2 сотки. Также в документах указано, что сразу за земельным участком – пляж.

Впрочем, Шарий своих доходов и имущества не декларирует, а на вопрос журналистов о происхождении испанской недвижимости блогер не ответил.

Сервис Google Maps позволяет узнать об испанском жилье Анатолия Шария больше. Действительно, вилла расположена на так называемой первой линии - от пляжа его отделяет только полоса зеленых насаждений. На самой территории виллы есть бассейн и небольшой сад из кустов, хвойных и пальмовых деревьев.

Правда, с появлением украинского владельца вилла и территория вокруг него заметно изменились. Актуальные фотографии дома, которые есть в распоряжении "Слидства.Инфо", показывают, что вместо декоративной изгороди из кустарников новые владельцы возвели почти двухметровый забор. Возможно, из-за опасения, что на территорию виллы может кто-то пролезть, пришлось избавиться от огромного дерева: еще в мае 2019-го оно, согласно изображению с Google Maps, возвышавшегося над виллой. Также на ограждении можно увидеть предупредительные знаки об охране и видеонаблюдения, а окна со стороны улицы теперь обнесены решеткой - даже на втором этаже.

С испанского документа непонятно, как именно Анатолий Шарий стал владельцем виллы: купил или получил на каких-то других условиях. Также не указана цена объекта.

Местные сайты недвижимости предлагают похожие по размеру и расположению дома в Рода-де-Баре по цене в несколько сотен тысяч евро. Правда, домов на первой линии в открытой продаже нет. Ближайшая из найденных до моря вилла (в объявлении указано, что до моря от нее 70 метров) - впрочем, с большими домом и садом - стоит 950 тысяч евро.

Еще один дом подобного размера с похожим на вид бассейном, однако чуть большим садом и подальше от моря, продают за 1.000.000 евро.

"Из этого объявления видно, что сначала за виллу хотели 1.260.000 - но, вероятно, вызванный коронавирусом кризис заставляет продавцов снижать цены на элитную недвижимость. Цены, указанные на сайтах недвижимости и эксклюзивное расположение дома Анатолия Шария на первой линии позволяют нам предположить, что цена на такую виллу на момент продажи год назад составляла около миллиона евро", - пишет "Слидство.Инфо".

Отмечается, что "Слидство.Инфо" обратилось за комментарием к Анатолию Шарию. Однако на момент выхода материала ответа не получило.

Однако, в комментарии изданию "Страна" Шарий подтвердил, что данная вилла действительно принадлежит ему. По его словам, стоит она 3 миллиона, а не один.

Также Шарий отметил, что на территории есть бассейн с морской водой, а в доме - предметы искусства.

"Сейчас вилла немного нежилая, там живет в основном вооруженная охрана", - отметил скандальный блогер и добавил, что это "не единственный объект недвижимости такого плана" в его собственности.

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Испания, Анатолий Шарий.

Автор:

Телеграф
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