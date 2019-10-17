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Четверг, 17.10.2019
Экс-замсекретаря СНБО Гладковского задержали сотрудники НАБУ
Экс-замсекретаря СНБО Гладковского задержали сотрудники НАБУ
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Экс-замсекретаря СНБО Гладковского задержали сотрудники НАБУ

Экс-замсекретаря СНБО Гладковского задержали сотрудники НАБУ
14:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Олег Гладковский был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины.

Президент корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский был задержан в четверг сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Да, он задержан", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в Бюро в четверг днем.

При этом в пресс-службе НАБУ добавили, что Гладковский задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

"НАБУ подтверждает задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). Следственные действия продолжаются. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия. Детали – позже", - говорится в сообщении, опубликованном на странице НАБУ в соцсети Фейсбук.

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Ранее о факте задержания Гладковского правоохранителями при попытке вылететь из Украины агентству сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

"Гладковский пытался сегодня вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь", но был задержан на границе сотрудниками НАБУ", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее имели фамилию Свинарчук), вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-"прокладки", а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший Петру Порошенко.

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Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром". "Этим вопросом занимаются правоохранительные органы, и скоро вы это услышите. Увидите результат, насколько я знаю, и насколько та информация, что есть у меня, реальна", - сказал он во время пресс-марафона в Киеве.

Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу.

В 2014 году завод корпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

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НАБУ, Олег Гладковский.
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