Луценко о деле НАБУ против нет: Ищут блох и выдают их за мамонта

Новости Украины:Экс-генпрокурор Луценко отреагировал на дело НАБУ против него

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко объяснил, о чем говорится в уголовном производстве Национального антикоррупционного бюро Украины, которое было начато против него.

Об этом Луценко написал в своем Facebook, передает УНН.

"Привычка моих оппонентов искать блох и выдавать их за мамонта — неизменна. Несмотря на фанфары определенных СМИ это дело НАБУ посвящено тому, что я будто бы не вынес выговор заместителю. Ничего не скажешь — масштабное дело", — написал Луценко, и добавил к сообщению фото скелета мамонта.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в связи с решением Соломенского районного суда в отношении бывшего генерального прокурора Юрия Луценко.