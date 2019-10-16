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СМИ: НАБУ начало следствие против Луценко

СМИ: НАБУ начало следствие против Луценко
12:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Сотрудники НАБУ открыли уголовное дело против экс-генпрокурора Юрия Луценко.

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении бывшего генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом говорится в ответе бюро на запрос РБК-Украина. Дело открыли в связи с постановлением Соломенского райсуда Киева от 5 августа 2019 года по поводу невнесении в реестр сведений о правонарушениях в отношении возможного злоупотребления служебным положением Юрием Луценко (ст. 364 УКУ).

"13.08.2019, на выполнение требований постановления детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного совершения генеральным прокурором Украины уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины", - сообщили в пресс-службе.

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Напомним, бывший генпрокурор Юрий Луценко опровергает информацию американских СМИ, он склонял партнеров Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана настоять на отстранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

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Юрий Луценко, НАБУ, Рудольф Джулиани, Мари Йованович.
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