Луценко отрицает свои деловые связи с Фруманом и Парнасом

Новости Украины:По словам Луценко, его с ними познакомил Рудольф Джулиани и общались они на общее темы.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко опровергает информацию американских СМИ, он склонял партнеров Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана настоять на отстранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Об это рассказал сам Юрий Луценко.

В частности, Луценко прокомментировал информацию о том, что Парнас и Фруман пытались избавиться от Йованович по его просьбе.

"Нет, (это - ред.) неправда. Я никогда не имел с Джулиани никаких договоренностей и никогда не побуждал ни к каким действиям", - заявил экс-генпрокурор. Луценко также уточнил, знаком ли с Парнасом и Фруманом.

"С ними меня познакомил Джулиани. Мы общались на общие темы. Никаких деловых отношений я с ними не имел", - сообщил он.