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СМИ: Луценко просил Фрумана и Парнаса "убрать" Йованович

СМИ: Луценко просил Фрумана и Парнаса "убрать" Йованович
16:02 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Попытки устранить Йованович были осуществлены, по крайней мере частично, по просьбе Луценко.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко является тем украинским чиновником, который, по данным американских прокуроров, склонял партнеров Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана настаивать на отстранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на информированного американского чиновника

В обвинительном акте говорится, что попытки Парнаса и Фрумана устранить Йованович "были осуществлены, по крайней мере частично, по просьбе одного или нескольких украинских чиновников".

Федеральные прокуроры не сообщили в обвинительном акте или на пресс-конференции, почему неназванный украинский чиновник или чиновники якобы призывали Парнаса и Фрумана добиваться отстранения Йованович.

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Как сообщалось ранее, задержанные в США бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которых связывают с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

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Юрий Луценко, Рудольф Джулиани, Мари Йованович, Лев Парнас, Игорь Фурман.
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