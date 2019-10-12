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СМИ: задержанные в США бизнесмены работали на Фирташа

СМИ: задержанные в США бизнесмены работали на Фирташа
14:24 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости мира:Парнас был переводчиком для адвокатов, представляющих интересы Фирташа.

Задержанные в США бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которых связывают с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

СМИ предполагает, что Парнас был переводчиком для адвокатов, представляющих интересы Фирташа.

Человек, знакомый с ситуацией, рассказал агентству, что Парнас и Фруман работали на Фирташа в течение нескольких месяцев.

Также по данным источника, Фирташ финансировал деятельность двух соратников Джулиани. За какую именно деятельность или услуги, сколько денег получили и за какой период — источник не уточнил.

В США арестованы бизнесмены, которых связывают с "украинскими делами"

Джулиани в интервью агентству признал, что Парнас и Фруман за последние два месяца "три-шесть раз бывали в Вене". При этом, адвокат Трампа отказался называть цель поездок.

Агентство добавляет, что незадолго до задержания в интервью Reuters Парнас заявил, что Фирташа "подставили прокуроры и дипломаты США".

"Они задержали невинного человека, такого как Дмитрий Фирташ, и нарисовали его таким себе плохим мафиозным парнем, которым он явно не является. Это один из самых честных бизнесменов. Невероятный бизнесмен", — заявлял Парнас.

По его мнению, Фирташ стал жертвой "клики, которая была причастна к замалчиванию коррупции со стороны Джо Байдена и его сына в Украине.

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США, Дональд Трамп, Лев Парнас, Игорь Фруман.
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