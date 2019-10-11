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В США арестованы бизнесмены, которых связывают с "украинскими делами"

В США арестованы бизнесмены, которых связывают с "украинскими делами"
12:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Суд в США взял под стражу бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана, связанных с усилиями адвоката Рудольфа Джулиани начать расследование против Джо Байдена.

Однако судья назвал условия, при которых они могут выйти под залог и оказаться под домашним арестом, сообщает Daily Mail.

«Американский судья Майкл Накманофф постановил, что для освобождения из тюрьмы оба должны внести залог в размере 1 миллиона долларов, сдать паспорта и сесть под домашний арест, а также выполнить другие условия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время слушаний в четверг федеральные прокуроры заявили, что Парнас и Фруман склонны к бегству.

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Как сообщалось, мужчин арестовали в среду вечером в международном аэропорту "Даллес" в штате Вирджиния, когда они пытались вылететь из США.

Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

Парнас и Фруман стали клиентами Джулиани в мае. Оба выступали спонсорами кампании Республиканской партии, в частности Трампа. В мае прошлого года они через компанию Global Energy Producers перевели $325 тысяч на счет America First Action Inc., которая оказывает всестороннюю политическую поддержку программе Трампа.

В июле некоммерческая организация Campaign Legal Center (CLC) подала в федеральную избирательную комиссию жалобу, обвинив руководство компании Global Energy Producers и двух "связанных с Украиной" бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса в нарушении законов, регулирующих процессы финансирования избирательных кампаний.

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Кроме того, в конце 2018 года Фруман и Парнас познакомили Джулиани с действующим и бывшими генпрокурорами Украины для обсуждения дела Байдена.

Ранее сообщалось, что Фруман и Парнас в Украине подали в суд иск против Игоря Коломойского с требованием компенсации морального ущерба - 200 миллионов гривень после интервью, в котором олигарх назвал их «аферистами».

В конце сентября демократы в Палате представителей объявили о начале расследования по импичменту президента США. Цель процесса установить факты возможного давления Дональда Трампа на Украину с целью начать расследование против семьи Джо Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах.

8 октября Белый дом официально заявил, что отказывается сотрудничать с Палатой представителей в расследовании по импичменту президента США.

Ранее показания американским парламентариям предоставил бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Послу США в Европейском Союзе Гордону Сондленду администрация Трампа запретила давать показания по делу об импичменте.

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США, Дональд Трамп, Рудольф Джулиани, Лев Парнас, Игорь Фруман.
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