В ЕС считают, что США понесут серьезные убытки от введения пошлин

Новости мира:Евросоюз направил письмо США, в котором заявил о своем беспокойстве в связи с возможным введением Вашингтоном пошлин на товары и услуги стран ЕС.

По ее информации, еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём предупредила об ущербе для компаний и мировой торговли, который может повлечь за собой повышение тарифов. По ее мнению, такой шаг лишь "поставит под угрозу рабочие места по обе стороны Атлантики" в "деликатный момент". В связи с эти еврокомиссар призвала США попытаться найти “справедливый выход" из данной ситуации.

Письмо было направлено представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру после того, как некоторые члены сообщества заявили о своей обеспокоенности и призвали отреагировать на возможное введение пошлин. В послании Мальмстрём выразила сожаление в связи с тем, что Вашингтон, "похоже, уже принял решение", и отметила, что это усложнит урегулирование данной проблемы путем переговоров. Еврокомиссар подчеркнула, что введение США пошлин "подтолкнет ЕС к введению контрмер".

Мальмстрём призвала США "как можно скорее начать переговоры, чтобы прийти к справедливому соглашению" для обеих сторон. Она напомнила, что Брюссель уже направил Вашингтону в июле "конкретные предложения" о "новом режиме субсидий в авиационном секторе". Еврокомиссар посетовала, что до сих пор не получен ответ на "эти конкретные предложения".