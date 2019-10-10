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Кандидатка от Франции не устраивает Европарламент: кандидатуру Гуар отклонили

Кандидатка от Франции не устраивает Европарламент: кандидатуру Гуар отклонили
17:13 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Во время слушаний в парламенте Гуар столкнулась с вопросами о ее сотрудничестве с США.

Члены Европейского парламента в четверг отклонили кандидатуру Сильви Гулар на пост следующего европейского комиссара от Франции. Об этом сообщает Politico.

Комитеты парламента по вопросам внутреннего рынка и промышленности во время тайного голосования высказались против кандидатуры Гулар на пост еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка, который занимается промышленной политикой, обороной и технологиями.

Во время слушаний в парламенте в четверг Гулар, в прошлом член Европарламента, столкнулась с вопросами об использовании ею помощника из Европейского парламента для политической работы в своей стране, а также ее сотрудничестве с аналитическим центром в США и объеме его полномочий.

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Большинство критики в адрес Гулар звучало со стороны Европейской народной партии, крупнейшей политической группы ЕП.

Некоторые члены Европарламента подозревают, что отказом утвердить Гулар правоцентристский блок хотел отомстить Макрону за его сопротивление утверждению Манфреда Вебера, лидера ЕНП, на пост главы Еврокомиссии.

Новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляен должен начать работу с 1 ноября. Перед этим его должен утвердить Европейский парламент.

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Франция, Европарламент, Еврокомиссар, Сильвия Гулар.
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