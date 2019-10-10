Депутат Европарламента: Мы не должны забывать, что территориальная целостность Украины продолжает нарушаться

Новости Украины:Депутат Европарламента Свен Миксер призвал приветствовать все усилия для поддержки повестки дня реформ, которые внедряет Украина, а также стремление к устойчивому миру.

Стремление Европы к устойчивому миру в Украине несовместимо с желанием определенных европейских стран вернуться к привычному ведению бизнеса с Россией.

Об этом заявил депутат Европарламента, экс-министр обороны Эстонии Свен Миксер.

"Все усилия для поддержки повестки дня реформ, которые внедряет Украина, а также стремление к устойчивому миру должны приветствоваться. Но только мира для этого недостаточно. Мы не должны забывать, что суверенитет и территориальная целостность Украины продолжают нарушаться", - подчеркнул политик на пленарном заседании Европарламента.

Он выразил согласие с Высоким представителем ЕС в необходимости придерживаться мер, введенных в отношении России после начала агрессии против Украины и незаконной аннексии Крыма - пока РФ не будет полностью выполнять собственные международные обязательства.

"Убежден, что наши усилия в достижении устойчивого мира в Украине не должны направляться желаниями вернуть любой ценой "бизнес-как-всегда" с Россией или "усталостью" от Украины в наших столицах. Эта цель должна достигаться очень мощными обязательствами, которые должны обеспечить, чтобы ошибочные действия агрессора были исправлены и чтобы суверенитет и территориальная целостность Украины, как и ее правомерные стремления, уважались всеми", - резюмировал Свен Миксер.