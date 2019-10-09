В Германии разъяснили "формулу Штайнмайера"

Новости Украины:В МИД Германии назвали "формулу Штайнмайера" лишь одним этапом Минских соглашений.

Министерство иностранных дел Германии заявляет, что несмотря на согласование так называемой "формулы Штайнмайера", важные аспекты урегулирования на Донбассе остаются нерешенными.

Об этом говорится в разъяснении, которое ведомство выложило на своем сайте.

"Путь к урегулированию конфликта в Украине все еще далек. Многие вопросы относительно имплементации Минских договоренностей остаются открытыми. В частности, сторонам конфликта все еще предстоит договориться относительно того, должны ли быть выведены все иностранные войска с территории восточных регионов Украины для проведения выборов, и что именно должен включать в себя особый статус для территорий на Востоке Украины", - говорится в разъяснении.

В то же время, отметили в МИД Германии, договоренность о "формуле Штайнмайера" является важным шагом, и это свидетельствует о том, что "упрямые, устойчивые дипломатические усилия окупаются".

В МИД отмечают, что в "формуле", которая была предложена в 2015 году тогдашним министром иностранных дел, а ныне федеральным президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером, речь идет только об одном аспекте Минских договоренностей. Речь идет о последовательности между вступлением в силу закона об особом статусе для неподконтрольных правительству районов Луганской и Донецкой областей и проведением выборов. Формула предполагает, что закон об особом статусе временно вступает в силу в день местных выборов, а постоянным станет после положительной оценки этих выборов миссией наблюдения за выборами ОБСЕ, пояснили в МИД.