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Четверг, 10.10.2019
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Могерини напоминает: Крым – это Украина, Донбасс – это Украина

Могерини напоминает: Крым – это Украина, Донбасс – это Украина
01:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Могерини в Европарламенте подтвердила ожидания ЕС, что "формула Штайнмайера" может привести к "некоторому прогрессу".

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в Европейском парламенте подтвердила ожидания Брюсселя в отношении того, что так называемая "формула Штайнмайера" может привести к "некоторому прогрессу" с целью выполнения Минских договоренностей в полном объеме всеми сторонами.

В среду в Брюсселе, выступая перед депутатами Европейского парламента в рамках пленарного заседания, на котором обсуждался украинский вопрос, Могерини напомнила присутствующим о недавнем "важном развитии" в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группы.

"Результат заседания дискуссии Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 1 октября в Минске, в отношении так называемой "формулы Штайнмайера" - это шаг, который, как можно надеяться, может привести к некоторому прогрессу в направлении полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами", - заявила она.

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При этом Высокий представитель подчеркнула, что Минские договоренности "остаются центральными в достижении прочного мирного решения конфликта на востоке Украины".

"Крайне важно поддерживать прогресс в разведении (сил – Ред.) и строительства моста в Станице Луганской. Нам необходимо прочное прекращение огня для достижения конечной цели - восстановления контроля Украины над всей ее территорией", - уверена Могерини.

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Высокий представитель еще раз обозначила позицию ЕС: "Крым – это Украина, Донбасс – это Украина".

"ЕС будет продолжать удерживать эту позицию. За эти годы мы не останавливались в нашей работе, направленной на полное выполнение Минских договоренностей. Мы всегда были способны удерживать единство по этому вопросу. И я могу вам сказать, что пять лет назад многие делали ставки, что, сначала это будет невозможным, а потом – будет не возможным это удерживать. Но мы всегда были способны оставаться едиными, и я горда тем, что это было и остается правильным. Я уверена, что мы будем продолжать удерживать наше единство и в ближайшие годы", - заверила она.

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Могерини также приветствовала недавний обмен заключенными. "Мы продолжаем призывать Россию освободить всех незаконно удерживаемых украинцев и гарантировать свободный проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом. Я уверена, что при поддержке этого парламента мы будем продолжать стоять на стороне Украины как самый близкий друг страны", - заключила Высокий представитель.

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Все по теме:

ЕС, Европарламент, Донбасс, Федерика Могерини, Оккупированный Крым, Формула Штайнмайера.
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