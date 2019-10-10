Скачать
Четверг, 10.10.2019
Опыта других стран недостаточно: Зеленский рассказал, что нужно для успешности земельной реформы
Опыта других стран недостаточно: Зеленский рассказал, что нужно для успешности земельной реформы
Зеленский поздравил новых членов ЦИК с назначением (Фото)
Зеленский поздравил новых членов ЦИК с назначением (Фото)
Игрок Реала отказывается уходить в аренду
Игрок Реала отказывается уходить в аренду
Два рыжих любимца вместе: принц Гарри заинтриговал работой с Эдом Шираном
Два рыжих любимца вместе: принц Гарри заинтриговал работой с Эдом Шираном

Евродепутат: Мы не можем подталкивать Украину к выполнению каких-то нереальных формул

Евродепутат: Мы не можем подталкивать Украину к выполнению каких-то нереальных формул
00:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Европарламенте предлагают создать спецгруппу с целью оказания помощи в достижении мира в Украине.

Депутат Европейского парламента от группы Европейских народников Андриус Кубилиус (Литва) предлагает создать в ЕП руководящую группу, которая "позаботится о мирном процессе в Украине".

Соответствующее предложение он озвучил в среду в Брюсселе в рамках пленарного заседания в ходе обсуждения украинского вопроса. "Мир – это дело не только Украины. Поэтому я предлагаю создать в Европейском парламенте специальную руководящую группу, которая позаботится о мирном процессе в Украине, такую, как у нас есть по Брекзиту", - предложил политик.

Он напомнил коллегам, что Украина стала "жертвой российской агрессии из-за того, что они выбрали европейскую интеграцию".

Меркель хочет побыстрее определиться с датой проведения "Нормандского формата"

Кубилиус констатировал, что руководство Украины "ищет решение, которое бы помогло принести мир, безопасность и территориальную целостность, не смотря на тот факт, что ключи к миру не в Киеве, но в Кремле".

"Мы должны отдать должное украинскому руководству за его волю искать мир, но мы не можем подталкивать его к выполнению каких-то нереальных формул", - сказал депутат, намекая на так называемую "формулу Штайнмайера".

Порошенко: Особую тревогу вызывает обсуждаемое разведение войск

Он также считает, что кроме этого, "выглядит так, что Украина становится жертвой президентской кампании в США".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Европарламент, Литва, Донбасс, Андриус Кубилиус, Формула Штайнмайера.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 10 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский ответил на вопрос, существует ли для Крыма "формула Штайнмайера"
03 Порошенко: Особую тревогу вызывает обсуждаемое разведение войск
04 "Я даже сама не могу понять этого": Виктория Булитко о личной жизни
05 В осенней гамме: Кейт Миддлтон поражает чувством стиля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тепло &quot;наступает&quot;: прогноз погоды на завтра
Тепло "наступает": прогноз погоды на завтра
Brexit может состояться в ближайшие дни - Юнкер
Brexit может состояться в ближайшие дни - Юнкер
Турецкие войска начали проведение операции на северо-востоке Сирии
Турецкие войска начали проведение операции в Сирии
Советы для худеющих: как обмануть чувство голода
Советы для худеющих: как обмануть чувство голода
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь