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Порошенко: Особую тревогу вызывает обсуждаемое разведение войск

Порошенко: Особую тревогу вызывает обсуждаемое разведение войск
19:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Порошенко предлагает семь первоочередных шагов во избежание российской ловушки на Донбассе.

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко прогнозирует, что в случае разведения войск на Донбассе Украина потеряет около 30 населенных пунктов и ряд принципиальных высот. Он предлагает семь шагов, чтобы избежать российской ловушки.

"Особую тревогу вызывает обсуждаемое разведение войск. С отходом на мифические, несуществующие позиции 2016 года мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд абсолютно принципиальных ключевых высот. (…) Теперь военных готовят к тому, чтобы выйти из обустроенных позиций в зиму в чистое поле", - говорится в статье Порошенко, опубликованной на сайте "Европейская солидарность" в среду.

По его мнению, украинская власть должна сказать обществу правду о том, что простых решений нет, что мир - это "просто прекратить стрелять" – ложь, что "завершить все быстро – невозможно". "Я сам когда-то должен был это признать", - добавил он.

Порошенко озвучил семь предложений, посредством которых, по его убеждению, можно "избежать российской ловушки".

"Первое. Настаивать на принципах "сначала – безопасность", "ничего не согласовано, пока все не согласовано" и "только через безопасность к выборам". Второе. Пресловутая "формула Штайнмайера", раз уж на нее согласилась власть, должна рассматриваться исключительно как составляющая "дорожной карты" выполнения Минских договоренностей. Включая вывод российских военных, техники и оружия, разоружение незаконных милитаристских формирований, переход украинско-российского участка границы под наш контроль", - предложил пятый президент.

Третьим шагом он назвал отвод только при условии постоянного и всеобъемлющего прекращения огня, линия разграничения зафиксирована в Минске 19 сентября 2014 года, а Россия и боевики должны вернуть Украине 2,5 тыс. километров.

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Четвертый пункт - мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить беспрепятственный и полный доступ ко всей оккупированной территории и установить постоянный контроль над неконтролируемым участком украинско-российской границы.

"Пятое. Следует создать подгруппу по вопросам границы в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. Шестое. Настаивать на развертывании многонациональных миротворческих сил на всей территории оккупированного Донбасса, на основании решения Совета безопасности ООН", - предлагает Порошенко.

Кроме того, седьмым шагом он назвал следующее: на территории ОРДЛО должно быть восстановлено налогообложение в рамках правового поля Украины, а также финансовая и банковская системы, возвращена украинская собственность, как четко записано в Минских договоренностях.

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Донбасс, Петр Порошенко, Формула Штайнмайера.
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