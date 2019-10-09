Песков: Восстановление суверенитета Украины на Донбассе "не обсуждается"

Новости Украины:По мнению Пескова, это внутренняя проблема Украины и она должна сама решать вопрос своего суверенитета.

Выполнение "Минска-2" предполагает прекращение "конфликта", восстановление суверенитета Украины на Донбассе "не обсуждается".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, возобновит ли Украина свой суверенитет над восточным Донбассом в случае полного выполнения Минских соглашений.

"В данном случае главное – выполнение Минских соглашений, это позволит прекратить внутриукраинский конфликт, справиться с этой внутриукраинской проблемой, а те страны, которые поставили подписи под этим документом - Россия, Германия и Франция - призваны Украине в этом помочь", - сказал Песков.

"Суверенитет в данном случае не обсуждается, никто не ставит под вопрос суверенитет Украины. Это внутренняя проблема Украины, Украина сама решает вопрос своего суверенитета", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 7 октября российский эксперт Алексей Чеснаков, работающий в команде помощника президента России Владислава Суркова (курирует в Кремле главарей террористов "ДНР" и "ЛНР"), заявил, что в силах президента Украины Владимира Зеленского "сделать так, чтобы Украина поменялась, стала мирной страной, в которой нет реваншистских настроений, которая не несет угрозы людям в Донбассе".

"И нужно быть реалистами. Украина в конечном счете будет иметь символический, а не реальный суверенитет над Донбассом. Не нужно ей рассчитывать на что-то большее. Большего от Минских соглашений Украина не получит", - сказал он.