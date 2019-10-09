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В Кремле дали понять, что произойдет в случае неотвода войск на Донбассе

В Кремле дали понять, что произойдет в случае неотвода войск на Донбассе
14:39 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Владимир Путин будет сам принимать решение, ехать ли на встречу в "нормандском формате" в случае срыва отвода войск на Донбассе.

В Российской Федерации назвали условия встречи глав стран в "нормандском формате" в случае неотвода войск на Донбассе. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас не стоит забегать наперед, а необходимо дождаться итогов разведения сил, и, в случае его срыва, необходимо будет выяснить, по чьей вине так произошло. Песков подчеркнул, что разведение сил в Петровском и Золотом положительно повлияет на выполнение Минских соглашений, однако в случае его провала президенты сами будут решать возможность проведения встречи "Нормандской четверки".

Комментируя позицию Кремля о возможной встрече, пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что российский президент "не в последнюю очередь" будет принимать решение о встрече в этом формате.

Загороднюк после визита в Золотое рассказал, что мешает развести войска

Напомним, сегодня российские боевики трижды обстреляли позиции ВСУ возле Золотого.

В комитете Верховной Рады по нацбезопасности подчеркивали, что позиции для отвода сил возле Золотого пока не готовы.

Ранее начальник Генштаба рассказывал, как будет происходить отвод сил в Петровском и Золотом.

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Россия, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Золотое, Развод войск.
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