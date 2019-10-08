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Разведение войск: Хомчак рассказал, куда отойдут войска ВСУ

Разведение войск: Хомчак рассказал, куда отойдут войска ВСУ
15:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В ходе разведения войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года.

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак рассказал, что разведение войск на Донбассе будет зеркальным, на расстояние одного километра от линии соприкосновения в обе стороны, при этом украинские военные отойдут на позиции, которые занимали три года назад, сообщает пресс-центр Минобороны.

"Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе. Подразделения ВСУ и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию", - сообщил Хомчак во время рабочей поездки в район проведения Операции объединенных сил.

В свою очередь министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое в случае нарушения договоренностей незаконными вооруженными формированиями позволит ВСУ сразу же вернуться обратно.

Загороднюк после визита в Золотое рассказал, что мешает развести войска

"Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации", - отметил министр обороны и добавил, что координаты мест разведения есть в Минских соглашениях, они были нанесены еще в 2014 году.

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ВСУ, Петровское, Золотое, Разведение войск, Руслан Хомчак.
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