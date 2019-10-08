Загороднюк после визита в Золотое рассказал, что мешает развести войска

Новости Украины:Начать разведение войск в Золотом мешают обстрелы.

Подготовка к разведению сил и средств в районе г.Золотое Луганской области идет успешно с технической точки зрения, но начать разведение не позволяют продолжающиеся обстрелы, сообщает министр обороны Украины Андрей Загороднюк

"С технической точки зрения подготовка к разведению на этом направлении продолжается довольно успешно, но начать его не позволяют обстрелы. Отмечу еще раз, что разведение сил и средств может начаться только после 7 дней соблюдения режима тишины на участке, где оно предусмотрено", - написал Загороднюк на своей странице в соцсети Facebook по итогам рабочей поездки в район проведения Операции Объединенных сил.

По его словам, в Золотом планируют создать координационный центр, который будет способствовать консолидации деятельности представителей местной администрации, Вооруженных сил Украины, Национальной полиции и других структур и, в случае необходимости, максимально оперативному решению проблемных вопросов.

В пгт Станица Луганская, где первый этап разведения прошел еще летом сего года, по словам главы оборонного ведомства, ситуация спокойная, обстрелов нет, полиция поддерживает общественный порядок.

"Наши войска на своих позициях ведут наблюдение, сохраняя боеготовность. В случае провокаций или обострение обстановки - готовы действовать адекватно", - резюмировал Загороднюк.