Троян: полиция разместила дополнительные силы в Золотом

Новости Украины:Сергей Колесник заявил о готовности круглосуточного реагирования на любые обращения граждан.

Во время разведения войск в Золотом (Луганская обл.) безопасность и общественный порядок обеспечивают дополнительные силы полиции, сообщил заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян.

"Все эти усиленные меры принимаются с одной целью - спокойствие и безопасность украинских граждан", - сказал Троян.

В свою очередь глава Нацполиции Луганской области Сергей Колесник заявил о готовности круглосуточного реагирования на любые обращения граждан.

"Мы круглосуточно готовы к немедленному реагированию на любое обращение или сообщение жителей", - заявил Колесник.

По словам Трояна, для усиления патрулирования были привлечены 36 сотрудников патрульной службы особого назначения из Кировоградской и Луганской областей.

Также он отметил, что на территории Золотого и Екатериновки в Попаснянском районе Луганской области полноценно функционирует полицейская станция, где несет службу участковый офицер полиции.