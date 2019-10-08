ГСЧС: Спасатели ликвидировали утечку химикатов в Днепре

Новости Украины:07 октября в Службу спасения поступило что в городе Днепр на обочине дороги стоит автомобильная цистерна без тягача, из которой вытекает неизвестное вещество.

В Днепре спасатели ликвидировали утечку раствора хлорид железа с автомобильной цистерны, сообщила пресс-служба Госужарственной службы по чрезвычайным происшествиям.

"07 октября в 13:04 в Службу спасения 101 поступило сообщение от дежурной службы 102, что по адресу город Днепр на перекрестке улиц журналистов и Днепросталивская на обочине дороги стоит автомобильная цистерна без тягача, из которой вытекает неизвестное вещество", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали утечку в 18:30. Выяснилось, что вещество темно-коричневого цвета. Его зеркало на поверхности земли достигает размеров 15х2,5м. Опознавательные знаки по перевозке токсичных веществ на цистерне отсутствовали.

По словам фирмы перевозчика, в емкости транспортировали 15 тонн раствора хлорид железа из Львова в Днепр. Погибших и пострадавших нет.