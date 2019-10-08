Скачать
Вторник, 08.10.2019
"Украинское дело": Конгресс США заинтересовали документы по военной помощи ВСУ
"Украинское дело": Конгресс США заинтересовали документы по военной помощи ВСУ
Арест Пашинского: Портнов обещает, что следующим будет Порошенко
Арест Пашинского: Портнов обещает, что следующим будет Порошенко
Назван лучший игрок месяца в АПЛ по версии PFA
Назван лучший игрок месяца в АПЛ по версии PFA
Тоня Матвиенко поделилась особыми чувствами в лирик-версии песни "Не відповідай" (Видео)
Тоня Матвиенко поделилась особыми чувствами в лирик-версии песни "Не відповідай" (Видео)

ГСЧС: Спасатели ликвидировали утечку химикатов в Днепре

ГСЧС: Спасатели ликвидировали утечку химикатов в Днепре
00:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:07 октября в Службу спасения поступило что в городе Днепр на обочине дороги стоит автомобильная цистерна без тягача, из которой вытекает неизвестное вещество.

В Днепре спасатели ликвидировали утечку раствора хлорид железа с автомобильной цистерны, сообщила пресс-служба Госужарственной службы по чрезвычайным происшествиям.

"07 октября в 13:04 в Службу спасения 101 поступило сообщение от дежурной службы 102, что по адресу город Днепр на перекрестке улиц журналистов и Днепросталивская на обочине дороги стоит автомобильная цистерна без тягача, из которой вытекает неизвестное вещество", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали утечку в 18:30. Выяснилось, что вещество темно-коричневого цвета. Его зеркало на поверхности земли достигает размеров 15х2,5м. Опознавательные знаки по перевозке токсичных веществ на цистерне отсутствовали.

Еще в одной области Украины решили дать отопление

По словам фирмы перевозчика, в емкости транспортировали 15 тонн раствора хлорид железа из Львова в Днепр. Погибших и пострадавших нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Днепр, ГСЧС, Утечка, Утечка химикатов, Утечка химикатов в Днепре.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Арест Пашинского: Портнов обещает, что следующим будет Порошенко
02 Аппетитное женское тело, которым гордятся и не стесняются (Фото)
03 Пашинского взяли под стражу: Турчинов заявил о политических мотивах
04 Как понять, что у вас биполярное расстройство: основные признаки
05 Джулия Робертс решила повторить легендарный образ героини фильма "Красотка" (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: минометные обстрелы не утихают
День в ООС: минометные обстрелы не утихают
Скалецкая о медреформе: Нет иного пути
Скалецкая о медреформе: Нет иного пути
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (30.09 - 06.10.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Медики рассказали, как может вредит чай с сахаром
Медики рассказали, как может вредит чай с сахаром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь