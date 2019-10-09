Оккупанты трижды обстреляли Золотое, где планируется отвод сил

Новости Украины:Боевики на Донбассе трижды обстреляли участок разведения в районе Золотого.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток среды осуществили 11 обстрелов позиций операции Объединенных сил, ни один украинских военный не пострадал, сообщает Министерство обороны Украины.

"Сегодня в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке Украины зафиксировано уже 11 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. При этом оккупанты трижды применяли по нашим украинским героям артиллерию и минометы, сознательно нарушая Минские соглашения о запрете применения тяжелого вооружения", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

Отмечается, что с 10:25 зафиксированы разрывы 3-х вражеских мин калибра 82-мм в районе населенного пункта Золотое (Луганская область).

Кроме того, боевики вели минометный обстрел в районе поселка Пески (Донецкая область), выпустив по позициям украинских воинов 10 мин калибра 82-мм и применив крупнокалиберные пулеметы.

Также в течение 40 минут НВФ совершили 12 артиллерийских выстрелов калибра 122-мм и выпустили 6 мин 120-го калибра по украинским защитникам поселка Новолуганское и Доломитное (Донецкая область). Вместе с тем противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения в районах н.п. Пищевик, Новогнатовка, Лебединское, Николаевка, Красногоровка, Золотое и Майорск.

"По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеского прицельного огня среди наших героев нет", - отметил Гуцуляк.

Ранее сообщалось, в ходе разведения войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года.