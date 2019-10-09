Отводить силы ВСУ от Золотого пока некуда - Костенко

Новости Украины:Украина пока не обустроила позиции возле Золотого для отвода сил украинских военных.

Позиции возле города Золотое, на которые должны быть отведены украинские военные, пока готовы не полностью, но инженерные работы ведутся быстро.

Как передает корреспондент, об этом сообщил народный депутат от партии "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Относительно Золотого, то ситуация контролируется. Позиции в настоящее время готовы не полностью, но ведутся инженерные работы по обустройству этих позиций", - сказал он.

Депутат добавил, что "инженерные работы ведутся быстро, и мы будем этот процесс контролировать".

Костенко напомнил, что одним из условий разведения войск возле Петровского и Золотого является соблюдение режима тишины в течение 7 дней. По его словам, как только происходят обстрелы, то срок "обнуляется", и снова наступает 7 дней для отсчета времени.

Костенко отметил, что сегодня обстрелов на участке возле Петровского и Золотого не было, но вчера были.

Он напомнил, что местного населения Петровского разведение войск не коснется, а "относительно Золотого, то там есть населенный пункт Катериновка, где 122 дома остаются в "серой зоне".

Как напомнил депутат, в полиции и Национальной гвардии уверяют, что в населенных пунктах на линии разграничения после отвода войск будут работать патрули, которые будут поддерживать правопорядок.

Он отметил, что большинство людей в этих населенных пунктах хотят, чтобы войска отвели, так как их дома сейчас находятся "на линии обстрелов", и после 19 часов они не могут даже включить свет, к ним не может приехать "скорая помощь". Костенко подчеркнул необходимость принятия властями всех мер для обеспечения безопасности местных жителей.

Костенко отметил, что он военнослужащий и, судя по тем материалам, которые он видел, может сделать вывод, что в тех местах "противник на данный момент не обладает теми силами и средствами, которые дали бы ему возможность сделать прорыв и развить свои наступательные действия".

Костенко подчеркнул, что Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки будет контролировать ситуацию в местах разведения войск, в том числе вопросы обеспечения безопасности граждан.

"Мы будем контролировать, мы будем ездить, мы будем слушать доклады", - добавил он.