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Меркель хочет побыстрее определиться с датой проведения "Нормандского формата"

Меркель хочет побыстрее определиться с датой проведения "Нормандского формата"
22:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Меркель заявила Зеленскому, что использует будущие контакты с партнерами по Нормандскому формату для определения даты проведения саммита.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что использует свои будущие контакты с партнерами по Нормандскому формату для достижения договоренности о дате проведения саммита.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, в ходе разговора Зеленский высоко оценил весомую поддержку со стороны Меркель в достижении мира в Украине, ее последовательную позицию в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, а также практическую помощь Германии в реализации политики реформ.

Зеленский сообщил Меркель о ситуацию с безопасностью на Донбассе. "Были обсуждены вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого, а также ход работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

Посол: Контакт Зеленского и Меркель - наше мощнейше политическое оружие

Меркель подчеркнула неизменность позиции ФРГ в поддержку Украины на пути к установлению мира на Донбассе.

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Германия, Украина, Ангела Меркель, ФРГ, Владимир Зеленский.
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