НАБУ и ГБР теперь могут осуществлять "прослушку"

Новости Украины:Ранее Владимир Зеленский 15 октября подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства".

В Украине с 17 октября вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства", который позволяет НАБУ и ГБР осуществлять прослушивание. Закон был опубликован 16 октября в газете "Голос Украины".

"Этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - говорится в документе.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства".

Верховная Рада 4 октября приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства" (№ 1009).

По словам председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, этот закон отменяет часть "поправок Лозового", нарушающих права человека и ограничивающих возможности органов досудебного расследования осуществлять его должным образом и качественно.

Кроме того, закон определяет продление сроков предварительного расследования после объявления подозрения.

Президент Владимир Зеленский 29 августа внес законопроект № 1009 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства".

Президент Владимир Зеленский подписал этот закон 15 октября.

Изменения в Уголовный процессуальный кодекс, инициатором которых был депутат Андрей Лозовой (Радикальная партия Олега Ляшко), вступили в силу 15 марта 2018 года.

Этими положениями были ограничены сроки расследования преступлений. В частности, правоохранители обязаны установить причастность подозреваемого к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 18 месяцев, средней тяжести - 12 месяцев, а уголовного проступка - 6 месяцев. Кроме того, согласно изменениям в УПК подозреваемый получил право обжаловать факт вручения ему уведомления о подозрении - через 2 месяца после вручения подозрения.

Следователей и прокуроров лишили права самостоятельно назначать экспертизы, в том числе для установления причин смерти и размера материального ущерба.

Также были изменены правила проведения обысков силовиками. В частности, правоохранители в ходатайствах о проведении обысков должны указывать, какие именно предметы они хотят найти. Во время обыска является обязательным присутствие адвоката, а следственные действия следует фиксировать с помощью аудио- и видеоаппаратуры.