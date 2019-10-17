"День за два": первые 50 дней работы Верховной Рады 9-го созыва (Видео)

Новости Украины:Дмитрий Разумков подвел первые итоги работы Верховной Рады 9-го созыва.

Верховная Рада 9-го созыва за первые 50 дней работы успела рассмотреть 209 законопроектов и приняла 56 законов. Об этом сообщил спикер

ВР Дмитрий Разумков, открывая сегодняшнее утреннее заседание парламента.

Разумков отметил, что нынешняя Рада работает действительно "в турборежиме". Председатель правительства поблагодарил парламентариев за это и назвал их работу рекордной.

”Мы с вами достаточно плодотворно работаем и живем действительно в турборежиме, за что я всем благодарен ... Мы за этот промежуток времени рассмотрели 209 законопроектов, приняли в общей сложности 56 законов. Я думаю, что с такой скоростью вряд ли сможет спорить любая из Верховных Рад Украины, которая была раньше”, - сказал Разумков.

Кроме того, на официальной странице в Facebook Разумкова появилось видео про первые итоги работы Рады.