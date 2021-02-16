Шария вызвали на допрос в СБУ: в случае неявки ему грозит розыск

Известного пророссийского блогера и гражданина Украины Анатолия Шария вызвали на допрос в СБУ 22 февраля.

Как сообщает Украинская правда, в случае неявки Шария на допрос, будет принято решение об объявлении его в розыск.

Дополнительные детали не разглашаются в интересах досудебного расследования.

В СБУ, как сообщает РБК-Украина, сообщили, что подозрение и повестку отправили блогеру на электронную почту и в мессенджеры. Помимо того, ему позвонили на мобильный телефон.

Журналист Сергей Лещенко также сообщил, что в Офисе генпрокурора готовят документы на экстрадицию Шария из Испании. Кроме того, готовится соответствующий запрос в Интерпол.

Как сообщалось ранее, СБУ обвиняет Шария в государственной измене, а также в разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

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