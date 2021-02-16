СБУ взялась за Шария: в чем его подозревают

Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении государственной измены украинскому гражданину и по совместительству известному пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию.

Об этом сообщает во вторник, 16 февраля, пресс-центр СБ Украины.

"По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур", - говорится в сообщении.

Согласно информации, подозрение объявлено под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч.1 ст.111 (Государственная измена) и ч.1 ст.161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

"В частности, по последней статье, то речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства и тому подобное", - отметили в СБУ.

Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.

"Начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций", - подчеркивают в украинской спецслужбе.

В частности, говорится в информации, пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Донбассе.

"Целью было – обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов", - отмечают в СБУ.

Такие противоправные действия Шария активно использовали российские СМИ, в частности, телеканалы основной пропагандистской государственной компании ВГТРК ("Россия 24", "Россия 1"), телеканал Министерства обороны РФ "Звезда" и другие.

"Вниманию следствия были также приняты неоднократные заявления и обращения граждан и организаций о возможной антиукраинской деятельности блогера на основании распространяемых им материалов в сети интернет и выступлений на российских СМИ", - добавили в СБУ.

Сейчас украинские правоохранители продолжают следственные действия, продолжается документирование всех обстоятельств совершения преступления и устанавливаются другие лица, которые способствовали или могут быть причастны к системной противоправной деятельности Шария.

Также в спецслужбе опубликовали повестку о вызове на допрос Шария. Согласно документу, пропагандисту следует явиться на допрос в следственное управление ГУ СБУ в Киеве и области на 10:00 22 февраля.

Как сообщалось, в октябре 2020 года украинский журналист Денис Бигус обнародовал результаты масштабного журналистского расследования деятельности Шария.